Иванисеня - о переходе в Крылья Советов: Мой директ горел от негативных комментариев
На украинца обрушилась критика из-за перехода в российский клуб
Фото: meta-ratings.com.ua
Бывший полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о своем уходе из луганского клуба. Сейчас хавбек защищает цвета "Крыльев Советов".
"В "Заре" остаться я мог, но принял для себя решение двигаться дальше. Интерес от топ-клубов Украины был, когда я в сборную ездил, но официального предложения не поступало.
Перед подписанием с "Крыльями" агент говорил, что я вхожу в список "Алавеса", но и тут речь шла только о списке из 5-6 человек на позицию.
Конечно, когда я перешел в "Крылья Советов", мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: "Какие люди злые?"
Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит", - сказал Иванисеня.
Напомним, 27-летний украинец подписал трехлетний контракт с российским клубом. В текущем сезоне РПЛ Дмитрий за "Крылья Советов" провел 8 матчей, результативными действиями не отмечался.
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