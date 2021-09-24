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Иванисеня - о переходе в Крылья Советов: Мой директ горел от негативных комментариев

Наши за границей
(1 голосов)

На украинца обрушилась критика из-за перехода в российский клуб

Иванисеня - о переходе в Крылья Советов: Мой директ горел от негативных комментариев

Фото: meta-ratings.com.ua

Новина українською

Бывший полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о своем уходе из луганского клуба. Сейчас хавбек защищает цвета "Крыльев Советов".

"В "Заре" остаться я мог, но принял для себя решение двигаться дальше. Интерес от топ-клубов Украины был, когда я в сборную ездил, но официального предложения не поступало.

Перед подписанием с "Крыльями" агент говорил, что я вхожу в список "Алавеса", но и тут речь шла только о списке из 5-6 человек на позицию.

Конечно, когда я перешел в "Крылья Советов", мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: "Какие люди злые?"

Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит", - сказал Иванисеня.

Напомним, 27-летний украинец подписал трехлетний контракт с российским клубом. В текущем сезоне РПЛ Дмитрий за "Крылья Советов" провел 8 матчей, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Крылья Советов (Самара) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (12)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.09.2021 в 14:29
да, да, люди злые. удачного забвения, малоросс)
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+1
0
Беовульф (Одесса)
24.09.2021 в 14:16
И зачем на новость об очередном "комильце"?
Ответить
+2
0
Соколов (Никополь)
24.09.2021 в 14:01
Пошли нахрен упоротых даунов. Ничего плохого в твоём поступке нет
Ответить
0
-4
Пришта Литин (Київ)
24.09.2021 в 14:26
Пердак горит у тебя, опущенный вж-пучленец.
Ответить
+1
0
hochu.piva (Краматорск)
24.09.2021 в 14:00
Ответить
+2
-1
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
24.09.2021 в 13:56
Федерация футбола могла пригласить в военкомат и предложить играть в армейском или полицейском клубе и оттачивать свое мастерство. А так его талантом пользуются другие. Полный бардак во всех сферах жизни в Украине.
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+1
-4
avatar
vadooo (Слатино)
24.09.2021 в 13:37
Он так ничего и не понял. А по какой причине он в армии не служил ?
Ответить
+6
-1
Матч Футболович
24.09.2021 в 13:34
У кого-то есть честь и достоинство, но это не про иванисеню... галимый мелкий малорос, фублд
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+7
-1
Соколов (Никополь)
24.09.2021 в 14:03
Он думает чем завтра кормить семью.....он все правильно сделал. Ему там предложили лучший контракт..
Ответить
0
-3
dalexx (Украина)
24.09.2021 в 13:31
Лучше б твой грязный анус горел, засранец!
Ответить
+7
-1
Соколов (Никополь)
24.09.2021 в 14:05
Я так понимаю ты лично у него его нюхал..
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0
-3
Пришта Литин (Київ)
24.09.2021 в 13:24
Козломордым стал поцан.
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+6
-2


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