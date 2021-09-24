Иванисеня - о переходе в Крылья Советов: Мой директ горел от негативных комментариев

Бывший полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о своем уходе из луганского клуба. Сейчас хавбек защищает цвета "Крыльев Советов".

"В "Заре" остаться я мог, но принял для себя решение двигаться дальше. Интерес от топ-клубов Украины был, когда я в сборную ездил, но официального предложения не поступало.

Перед подписанием с "Крыльями" агент говорил, что я вхожу в список "Алавеса", но и тут речь шла только о списке из 5-6 человек на позицию.

Конечно, когда я перешел в "Крылья Советов", мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: "Какие люди злые?"

Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит", - сказал Иванисеня.