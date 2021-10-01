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  4. Экс-голкипер Динамо спас свою команду в Саудовской Аравии, отразив пенальти - ВИДЕО
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Экс-голкипер Динамо спас свою команду в Саудовской Аравии, отразив пенальти - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Команда украинца тоже не забивала

Экс-голкипер Динамо спас свою команду в Саудовской Аравии, отразив пенальти - ВИДЕО

Фото: Аль-Фатех

Новина українською

В матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" на выезде встречался с "Аль-Еттифак". Уже на старте встречи арбитр назначил пенальти в ворота гостей.

Одним из главных героев матча стал украинский голкипер Максим Коваль, который сумел отразить 11-метровый штрафной удар. Экс-вратарь "Динамо" угадал угол, в который будет пробивать соперник, и в прыжке отбил мяч.

Матч завершился мировой ничьей со счетом 0:0.

Добавим, после 7-ми туров "Аль-Фатех" расположился на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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В статье: Максим Коваль Аль-Фатех
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Комментарии (1)
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kandaur (Киев)
01.10.2021 в 11:35
Матч завершився світової :-) нічиєю
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