Экс-голкипер Динамо спас свою команду в Саудовской Аравии, отразив пенальти - ВИДЕО
Команда украинца тоже не забивала
Фото: Аль-Фатех
В матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" на выезде встречался с "Аль-Еттифак". Уже на старте встречи арбитр назначил пенальти в ворота гостей.
Одним из главных героев матча стал украинский голкипер Максим Коваль, который сумел отразить 11-метровый штрафной удар. Экс-вратарь "Динамо" угадал угол, в который будет пробивать соперник, и в прыжке отбил мяч.
Матч завершился мировой ничьей со счетом 0:0.
Добавим, после 7-ми туров "Аль-Фатех" расположился на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
كوفال يتصدى لتسديدة فيليب كيش من ركلة جزاء#الاتفاق_الفتح— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 30, 2021
#قنوات_SSC pic.twitter.com/KqWPnThciZ
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