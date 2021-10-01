В Сити рассчитывают, что Зинченко вернется после международной паузы
Украинец продолжает залечивать надрыв икроножной мышцы.
Фото: instagram.com/pumafootball
Украинский игрок "
Сообщается, что украинец продолжает залечивать надрыв икроножной мышцы.
В "Сити" надеются, что что Зинченко вернется в строй уже после международной паузы и будет готов сыграть с "Бернли" 16 октября.
Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "горожан" 3 матча, результативными действиями не отмечался.
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Источник:Manchester Evening News
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