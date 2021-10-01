В Сити рассчитывают, что Зинченко вернется после международной паузы

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко пропустит матч 7-го тура АПЛ против "Ливерпуля", который состоится в ближайшее воскресенье, 3 октября.

Сообщается, что украинец продолжает залечивать надрыв икроножной мышцы.

В "Сити" надеются, что что Зинченко вернется в строй уже после международной паузы и будет готов сыграть с "Бернли" 16 октября.

Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "горожан" 3 матча, результативными действиями не отмечался.