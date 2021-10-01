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В Сити рассчитывают, что Зинченко вернется после международной паузы

Наши за границей
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Украинец продолжает залечивать надрыв икроножной мышцы.

В Сити рассчитывают, что Зинченко вернется после международной паузы

Фото: instagram.com/pumafootball

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустит матч 7-го тура АПЛ против "Ливерпуля", который состоится в ближайшее воскресенье, 3 октября.

Сообщается, что украинец продолжает залечивать надрыв икроножной мышцы.

В "Сити" надеются, что что Зинченко вернется в строй уже после международной паузы и будет готов сыграть с "Бернли" 16 октября.

Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "горожан" 3 матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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