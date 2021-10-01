Вернидуб: Украинский футбол сильнее российского

Украинский главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб сравнил уровень украинского и российского футбола.

— Если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

— А смысл? В России почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

— И при этом Украина может обойти Россию...

— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.