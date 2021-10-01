Вернидуб: Украинский футбол сильнее российского
Никто в этом не сомневается
Фото: ФК Шериф
Украинский главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб сравнил уровень украинского и российского футбола.
— Если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?
— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.
— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.
— А смысл? В России почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.
— И при этом Украина может обойти Россию...
— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.
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