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Вернидуб: Украинский футбол сильнее российского

Наши за границей
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Никто в этом не сомневается

Вернидуб: Украинский футбол сильнее российского

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинский главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб сравнил уровень украинского и российского футбола.

— Если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

— А смысл? В России почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

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— И при этом Украина может обойти Россию...

— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
sport-express.ru

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