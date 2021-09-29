Вернидуб: Кюйт поторопился со своими словами. Мы там, где должны быть

Украинский наставник Шерифа Юрий Вернидуб продолжает удивлять Европу. Так, во втором туре Лиги чемпионов молдавская команда на Сантьго Бернабеу обыграла Реал (2:1) .

После игры Вернидуб поделился эмоциями от матча и ответил бывшему форварду Ливерпуля Дирку Кюйту, который ранее заявлял, что таким командам, как Шериф, не место в Лиге чемпионов .

"Конечно, эмоции есть, куда они денутся. Главное, что все удачно. Эмоции даже не передать словами, что у меня, что у ребят. Рад и счастлив, что ребята полностью выложились и взяли три очка. Это дорогого стоит.

Я уже говорил, что Дирк Кюйт поторопился со своими словами. Мы там, где должны быть. Шериф это заслужил", — сказал Вернидуб.