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Вернидуб: Кюйт поторопился со своими словами. Мы там, где должны быть
Шериф продолжает удивлять Европу
Фото: ФК Шериф
Украинский наставник Шерифа Юрий Вернидуб продолжает удивлять Европу. Так, во втором туре Лиги чемпионов молдавская команда на Сантьго Бернабеу
После игры Вернидуб поделился эмоциями от матча и ответил бывшему форварду Ливерпуля Дирку Кюйту, который ранее заявлял, что
"Конечно, эмоции есть, куда они денутся. Главное, что все удачно. Эмоции даже не передать словами, что у меня, что у ребят. Рад и счастлив, что ребята полностью выложились и взяли три очка. Это дорогого стоит.
Я уже говорил, что Дирк Кюйт поторопился со своими словами. Мы там, где должны быть. Шериф это заслужил", — сказал Вернидуб.
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