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Вернидуб: Кюйт поторопился со своими словами. Мы там, где должны быть

Лига Чемпионов
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Шериф продолжает удивлять Европу

Вернидуб: Кюйт поторопился со своими словами. Мы там, где должны быть

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинский наставник Шерифа Юрий Вернидуб продолжает удивлять Европу. Так, во втором туре Лиги чемпионов молдавская команда на Сантьго Бернабеу обыграла Реал (2:1).

После игры Вернидуб поделился эмоциями от матча и ответил бывшему форварду Ливерпуля Дирку Кюйту, который ранее заявлял, что таким командам, как Шериф, не место в Лиге чемпионов.

"Конечно, эмоции есть, куда они денутся. Главное, что все удачно. Эмоции даже не передать словами, что у меня, что у ребят. Рад и счастлив, что ребята полностью выложились и взяли три очка. Это дорогого стоит.

Я уже говорил, что Дирк Кюйт поторопился со своими словами. Мы там, где должны быть. Шериф это заслужил", — сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Дирк Кюйт
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Источник:
FC Sheriff, Tiraspol

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