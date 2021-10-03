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Бывший форвард украинской молодежки забил дебютный мяч в чемпионате Болгарии - ВИДЕО

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Первый гол для Евгения Сердюка

Бывший форвард украинской молодежки забил дебютный мяч в чемпионате Болгарии - ВИДЕО

Новина українською

В поединке 10-го тура чемпионата Болгарии ФК "Черно Море" на выезде уверенно обыграл "Арда" - 3:0.

Счет в матче открыл Евгений Сердюк - украинский форвард поразил ворота хозяев поля на 29-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для экс-нападающего сборной Украины U-21 дебютным в рамках национального болгарского первенства.

После этого тура клуб украинца занимает 5-ю позицию в таблице.

Видео гола Сердюка

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В статье: Евгений Сердюк Черно море (Варна)
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