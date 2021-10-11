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Вернидуб: Не верю, что меня позовут в Барселону

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

А вдруг

Вернидуб: Не верю, что меня позовут в Барселону

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что пока не намерен менять место работы.

– Читали слухи, что вас хочет "Барселона"?

– Это все шутки, мемы. С улыбкой к этому отношусь, не более того. И "Барселона" была, и в Украине много чего пишут. Шутки – это нормальное явление.

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– А если все-таки позовут в "Барсу"?

– Я в это не верю, если честно. Пока что у меня контракт здесь аж до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить.

Я не скрываю, Важе Эдуардовичу говорил (директору "Шерифа" – прим.) – звонков много есть, но пока разговоров никаких быть не может. Есть контракт, который я должен выполнять, а когда уже подойдет дело ближе, тогда буду думать.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Барселона
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Комментарии (8)
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football_soccer (Украина)
11.10.2021 в 20:10
Зачем Вернидубу идти в такой середняк? У Шерифа 6 очков в ЛЧ, у Барсы 0 очков и 0 ударов в створ...Ну какая Барса, ё маё? Уже не тот уровень
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0
0
аалекс ( Крым)
11.10.2021 в 20:09
И тут Остапа понесло...
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
11.10.2021 в 19:17
Я тоже
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+1
-2
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Red_Cat (Салоники)
11.10.2021 в 19:27
соколов, по тебе дурка плачет
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+3
0
Соколов (Никополь)
11.10.2021 в 19:29
Потеряйся поц
0
-2
avatar
Romerik (YNWA)
11.10.2021 в 19:15
Ахах. Это из серии: Хацкевич: я никогда не буду тренировать шахтёр)))
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+5
0
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Red_Cat (Салоники)
11.10.2021 в 19:27
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
11.10.2021 в 19:14
Юра, даже не думай лезть в это болото. Это уже не твой уровень. Скоро Сульшера снимут в МЮ, возможно папа Карло из Реала свалит, а Барселона в ближайшие лет пять-вариант абсолютно бесперспективный для амбициозного тренера.
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+3
0


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