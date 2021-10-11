Вернидуб: Не верю, что меня позовут в Барселону

Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что пока не намерен менять место работы.

– Читали слухи, что вас хочет "Барселона"?

– Это все шутки, мемы. С улыбкой к этому отношусь, не более того. И "Барселона" была, и в Украине много чего пишут. Шутки – это нормальное явление.

– А если все-таки позовут в "Барсу"?

– Я в это не верю, если честно. Пока что у меня контракт здесь аж до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить.

Я не скрываю, Важе Эдуардовичу говорил (директору "Шерифа" – прим.) – звонков много есть, но пока разговоров никаких быть не может. Есть контракт, который я должен выполнять, а когда уже подойдет дело ближе, тогда буду думать.