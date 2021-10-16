Петряк забил за Фехервар в чемпионате Венгрии

Сегодня в 9-м туре Высшей лиги Венгрии МОЛ "Фехервар" дома принимает будапештский "Гонвед" (2:1 по состоянию на 84 минуту).

Украинец Иван Петряк, который играет за "Фехервар", вышел в стартовом составе и на 54-й минуте забил у ворота соперника.

Этот гол стал вторым в сезоне для экс-игрока "Шахтера" и "Зари". Кроме того, в его активе есть ассист. Transfermarkt оценивает стоимость Петряка в 2 млн евро.