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Впереди только Месси. Малиновский стал вторым по количеству голов из-за пределов штрафной с момента перехода в Аталанту

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Впереди только Месси. Малиновский стал вторым по количеству голов из-за пределов штрафной с момента перехода в Аталанту

Twitter Faisal HQ/Автор невідомий

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Украинец Руслан Малиновский забил первый гол в матче "Аталанта" - "Удинезе", тем самым выведя бергамасков вперед в начале второго тайма. Этот мяч стал для полузащитника уже 11-м дальним выстрелом с начала сезона 2019/2020 гг. - тогда он перешел из "Генка" в "Аталанту".

Больше Малиновского из-за пределов штрафной за этот период забил только нападающий теперь уже "ПСЖ", а ранее "Барселоны" Лионель Месси. В аргентинца в активе 17 дальних голов за чуть более чем два сезона. Об этом сообщает Opta.

Отметим, что Руслан из пределов штрафной забивает за "Аталанту" меньше, чем из-за нее: 10 голов против 11.

В текущем розыгрыше Серии А среди бергамасков отличился больше за украинца только Сапата (четыре мяча). Руслан сравнялся по количеству голов с Йосип Иличичем - у обоих по два.

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В статье: Лионель Месси Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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Источник:
Opta

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