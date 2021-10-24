Впереди только Месси. Малиновский стал вторым по количеству голов из-за пределов штрафной с момента перехода в Аталанту
Дальше - больше
Twitter Faisal HQ/Автор невідомий
Больше Малиновского из-за пределов штрафной за этот период забил только нападающий теперь уже "ПСЖ", а ранее "Барселоны" Лионель Месси. В аргентинца в активе 17 дальних голов за чуть более чем два сезона. Об этом сообщает Opta.
Отметим, что Руслан из пределов штрафной забивает за "Аталанту" меньше, чем из-за нее: 10 голов против 11.
В текущем розыгрыше Серии А среди бергамасков отличился больше за украинца только Сапата (четыре мяча). Руслан сравнялся по количеству голов с Йосип Иличичем - у обоих по два.
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