Малиновский выйдет в старте на Сампдорию. Это его 100-й матч за Аталанту
Руслан снова начнет с первых минут
Atalanta B.C.
Украинский хавбек "
Украинец выйдет в стартовом составе.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Для 28-летнего украинца эта встреча будет 100-й за итальянский клуб. За это время хавбек забил 21 гол и сделал 19 ассистов.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 12 матчей в составе "Аталанты", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
???? Così in campo al 'Ferraris'!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 27, 2021
???? Our line-up for #SampAtalanta!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/hcuZsNmZs1
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