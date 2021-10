Малиновский выйдет в старте на Сампдорию. Это его 100-й матч за Аталанту

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский примет участие в сегодняшнем выездном матче 10-го тура Серии А против "Сампдории".

Украинец выйдет в стартовом составе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Для 28-летнего украинца эта встреча будет 100-й за итальянский клуб. За это время хавбек забил 21 гол и сделал 19 ассистов.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 12 матчей в составе "Аталанты", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

???? Così in campo al 'Ferraris'!

???? Our line-up for #SampAtalanta!



Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/hcuZsNmZs1