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Малиновский выйдет в старте на Сампдорию. Это его 100-й матч за Аталанту

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Руслан снова начнет с первых минут

Малиновский выйдет в старте на Сампдорию. Это его 100-й матч за Аталанту

Atalanta B.C.

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский примет участие в сегодняшнем выездном матче 10-го тура Серии А против "Сампдории".

Украинец выйдет в стартовом составе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Для 28-летнего украинца эта встреча будет 100-й за итальянский клуб. За это время хавбек забил 21 гол и сделал 19 ассистов.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 12 матчей в составе "Аталанты", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сампдория (Генуя)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2021 в 19:24
Так держать!
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