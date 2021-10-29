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Гол Петряка помог Фехервару добыть победу в чемпионате Венгрии

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Это третий гол украинца в сезоне

Гол Петряка помог Фехервару добыть победу в чемпионате Венгрии

MOL Fehérvár FC

Новина українською

11-тур чемпионата Венгрии стартовал матчем пятницы, в котором Фехервар принимал Пакш.

В старте хозяев вышел украинец Иван Петряк, который на 15-й минуте открыл счет в матче.

После перерыва Пакш отыгрался, но Фехервар в концовке матча все-таки вырвал победу со счетом 2:1 и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.

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Отметим, что это третий гол Петряка в 11 матчах сезона. Также на его счету и 1 ассист.

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В статье: Иван Петряк МОЛ Фехервар
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