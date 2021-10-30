Украинец Милованов принес Спортингу ничью
В игре против "Луго"
В матче 13-го тура испанской Сегунды хихонский "Спортинг" на выезде сыграл вничью с "Луго".
Хозяева в начале второго тайма открыли счет в поединке, а на 78-й минуте встречи украинский защитник Богдан Милованов сравнял счет и принес ничью для "Спортинга".
В текущем сезоне второго по силе испанского первенства 23-летний Милованов 10 раз появился на поле.
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30.10.2021 в 21:55
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