Если не запишут на автогол. Зубков забил Селтику в ЛЕ - ВИДЕО
Украинец забил после рикошета от защитника
фото - ФК "Ференцварош"
Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков отметился результативным действием в матче 4-го тура группового этапа
На 11-й минуте Зубков после рикошета от защитника сравнял счет (1:1).
Отметим, что это третий гол хавбека в 14 матчах нынешнего сезона за фради.
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