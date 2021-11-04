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Если не запишут на автогол. Зубков забил Селтику в ЛЕ - ВИДЕО

Наши за границей
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Украинец забил после рикошета от защитника

Если не запишут на автогол. Зубков забил Селтику в ЛЕ - ВИДЕО

фото - ФК "Ференцварош"

Новина українською

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков отметился результативным действием в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Селтика".

На 11-й минуте Зубков после рикошета от защитника сравнял счет (1:1).

Отметим, что это третий гол хавбека в 14 матчах нынешнего сезона за фради.

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В статье: Селтик (Глазго) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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