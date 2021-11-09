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Моуриньо: Люди смотрят на Шевченко уже не как на суперфутболиста, а как на тренера

Наши за границей
(2 голосов)

Наставник "Ромы" заявил, что у него хорошие отношения с украинцем

Моуриньо: Люди смотрят на Шевченко уже не как на суперфутболиста, а как на тренера

Фото: football24.ua

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо оценил тренерские качества украинского наставника Андрея Шевченко, накануне возглавившего "Дженоа".

"Советы давать не буду, но желаю ему всего наилучшего. У нас очень хорошие отношения с Шевченко, мы очень уважаем друг друга.

У Андрея был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. У Шевченко-тренера уже очень хорошая база. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже по-другому, не как на суперфутболиста, а как на тренера", – сказал Моуриньо.

Шевченко подписал с "Дженоа" контракт до 30 июня 2024 года. Новый клуб украинца 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуриньо.

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В статье: Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Дженоа (Генуя)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (7)
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Il Gatto
09.11.2021 в 11:39
Це лиш в Україні люди на нього дивляться інакше, зі злобою і заздрістю, схоже.
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+2
0
GELO88 (киев)
09.11.2021 в 10:51
Кумовство пока ничем хорошим не заканчивалось, как футболист был хорош благодаря хорошим партнерам, как тренер пока все хорошее от кумовьев
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+3
-4
Lion Killer (Львів)
09.11.2021 в 10:59
та ладно, хтось з людей які отримують золотий м.яч мають поганих партнерів?) Звідки стільки жовчі і злості?
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 09:51
Програє Дженоа 8-10 матчів, буде в зоні вильоту, то відразу Шева стане поганим.
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0
-2
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Il Gatto
09.11.2021 в 11:42
Дженоа вже в зоні вильоту.Не стане поганим, просто тому, що в Італії, на відміну від нас, легенд футболу шанують, навіть тих, хто провалився на тренерській посади.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 15:42
Ага, вірю схроду, що шанують навіть без результату...)
0
0
Footballers (Умань)
09.11.2021 в 09:30
На Моуріньо вже дивляться не як на супер тренера
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+4
0


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