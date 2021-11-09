Моуриньо: Люди смотрят на Шевченко уже не как на суперфутболиста, а как на тренера

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо оценил тренерские качества украинского наставника Андрея Шевченко, накануне возглавившего "Дженоа".

"Советы давать не буду, но желаю ему всего наилучшего. У нас очень хорошие отношения с Шевченко, мы очень уважаем друг друга.

У Андрея был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. У Шевченко-тренера уже очень хорошая база. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже по-другому, не как на суперфутболиста, а как на тренера", – сказал Моуриньо.