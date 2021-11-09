Моуриньо: Люди смотрят на Шевченко уже не как на суперфутболиста, а как на тренера
Наставник "Ромы" заявил, что у него хорошие отношения с украинцем
Фото: football24.ua
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо оценил тренерские качества украинского наставника Андрея Шевченко, накануне возглавившего "Дженоа".
"Советы давать не буду, но желаю ему всего наилучшего. У нас очень хорошие отношения с Шевченко, мы очень уважаем друг друга.
У Андрея был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. У Шевченко-тренера уже очень хорошая база. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже по-другому, не как на суперфутболиста, а как на тренера", – сказал Моуриньо.
Шевченко подписал с "Дженоа" контракт до 30 июня 2024 года. Новый клуб украинца 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуриньо.
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