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Яремчук: Есть ощущение, что у Шевченко все получится в Дженоа

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Украинский форвард верит в бывшего наставника

Яремчук: Есть ощущение, что у Шевченко все получится в Дженоа

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского ФК "Дженоа".

"Круто, будет здорово посмотреть на него. Есть ощущение, что у него все получится, что все будет хорошо", – сказал Яремчук.

Напомним, Яремчук дебютировал в национальной сборной Украине под руководством Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Роман Яремчук
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Источник:
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