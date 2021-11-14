Яремчук: Есть ощущение, что у Шевченко все получится в Дженоа

Нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского ФК "Дженоа".

"Круто, будет здорово посмотреть на него. Есть ощущение, что у него все получится, что все будет хорошо", – сказал Яремчук.