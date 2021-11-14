Яремчук: Есть ощущение, что у Шевченко все получится в Дженоа
Украинский форвард верит в бывшего наставника
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского ФК "Дженоа".
"Круто, будет здорово посмотреть на него. Есть ощущение, что у него все получится, что все будет хорошо", – сказал Яремчук.
Напомним, Яремчук дебютировал в национальной сборной Украине под руководством Шевченко.
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Источник:VBET News
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