Действующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина

Французский "Лилль" хочет пригласить к себе украинского голкипера Андрея Лунина из "Реала".

Как пишет испанский ресурс Todofichajes.com, французы уже сделали запрос в мадридский клуб по аренде вратаря сборной Украины. Клуб Лиги 1 ищет голкипера на вторую часть сезона и считает украинца лучшим вариантом.

"Сливочные" в свою очередь еще не ответили на запрос действующего чемпиона Франции, предусматривая аренду голкипера до конца текущего сезона.

Впрочем, Лунин проигрывает конкуренцию основному вратарю "сливочных" Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне Андрей еще не появлялся на поле.

Ранее сообщалось, что в подписании украинца заинтересованы также испанские "Эспаньол" и "Гранада".