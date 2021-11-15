Действующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина
Клуб Лиги 1 хочет подписать украинского голкипера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Лилль" хочет пригласить к себе украинского голкипера Андрея Лунина из "Реала".
Как пишет испанский ресурс Todofichajes.com, французы уже сделали запрос в мадридский клуб по аренде вратаря сборной Украины. Клуб Лиги 1 ищет голкипера на вторую часть сезона и считает украинца лучшим вариантом.
"Сливочные" в свою очередь еще не ответили на запрос действующего чемпиона Франции, предусматривая аренду голкипера до конца текущего сезона.
Впрочем, Лунин проигрывает конкуренцию основному вратарю "сливочных" Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне Андрей еще не появлялся на поле.
Ранее сообщалось, что в подписании украинца заинтересованы также испанские "Эспаньол" и "Гранада".
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