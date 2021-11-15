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Действующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Клуб Лиги 1 хочет подписать украинского голкипера

Действующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Лилль" хочет пригласить к себе украинского голкипера Андрея Лунина из "Реала".

Как пишет испанский ресурс Todofichajes.com, французы уже сделали запрос в мадридский клуб по аренде вратаря сборной Украины. Клуб Лиги 1 ищет голкипера на вторую часть сезона и считает украинца лучшим вариантом.

"Сливочные" в свою очередь еще не ответили на запрос действующего чемпиона Франции, предусматривая аренду голкипера до конца текущего сезона.

Впрочем, Лунин проигрывает конкуренцию основному вратарю "сливочных" Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне Андрей еще не появлялся на поле.

Ранее сообщалось, что в подписании украинца заинтересованы также испанские "Эспаньол" и "Гранада".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Лилль
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Источник:
Todofichajes.com

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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
15.11.2021 в 12:06
Лиль - это хорошо, без сарказма...
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.11.2021 в 12:03
Сменит чемпиона Испании на чемпиона Франции? Серьёзная у парня карьера. Играть бы еще...
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
15.11.2021 в 12:02
"Луниниада" 4 сезон 286 серия...
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0
0


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