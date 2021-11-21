  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский: Мне не хватало этого гола для уверенности
В тренде

Малиновский: Мне не хватало этого гола для уверенности

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Третий мяч украинца в сезоне

Малиновский: Мне не хватало этого гола для уверенности

Atalanta B.C.

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу в матче против "Специи", а в частности свой гол под занавес встречи:

“Во-первых, хочу сказать, что для нас очень важна эта победа. С командами, идущими внизу турнирной таблицы, мы должны брать максимум очков. Поначалу нам было непросто, поскольку "Специя" забила быстрый мяч и неплохо играла.

Первый тайм, к счастью, мы закончили уже со счетом 3:1 в нашу пользу. Я очень рад и доволен тем, что забил гол. Считаю, что у меня не хватало этого гола для уверенности”, - сказал Малиновский.

Для Руслана этот мяч стал первым в последних пяти поединках "Аталанты". В общей сложности на его счету три гола в этом сезоне. На данный момент он делит третье место лучших бомбардиров команды в Серии А с Иосипом Иличичем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...