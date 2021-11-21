Малиновский: Мне не хватало этого гола для уверенности
Третий мяч украинца в сезоне
Atalanta B.C.
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу в матче против "Специи", а в частности
“Во-первых, хочу сказать, что для нас очень важна эта победа. С командами, идущими внизу турнирной таблицы, мы должны брать максимум очков. Поначалу нам было непросто, поскольку "Специя" забила быстрый мяч и неплохо играла.
Первый тайм, к счастью, мы закончили уже со счетом 3:1 в нашу пользу. Я очень рад и доволен тем, что забил гол. Считаю, что у меня не хватало этого гола для уверенности”, - сказал Малиновский.
Для Руслана этот мяч стал первым в последних пяти поединках "Аталанты". В общей сложности на его счету три гола в этом сезоне. На данный момент он делит третье место лучших бомбардиров команды в Серии А с Иосипом Иличичем.
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