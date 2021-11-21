Малиновский: Мне не хватало этого гола для уверенности

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал победу в матче против "Специи", а в частности свой гол под занавес встречи :

“Во-первых, хочу сказать, что для нас очень важна эта победа. С командами, идущими внизу турнирной таблицы, мы должны брать максимум очков. Поначалу нам было непросто, поскольку "Специя" забила быстрый мяч и неплохо играла.

Первый тайм, к счастью, мы закончили уже со счетом 3:1 в нашу пользу. Я очень рад и доволен тем, что забил гол. Считаю, что у меня не хватало этого гола для уверенности”, - сказал Малиновский.