Яремчук сегодня отмечает 26-й День рождения

Нападающему португальской "Бенфики" и национальной сборной Украины Роману Яремчуку сегодня исполняется 26 лет.

Уже четвертый год подряд форвард отмечает День рождения не в Украине, ведь выступает в зарубежных клубах. 3,5 сезона он провел за "Гент", отличившись 61 голом и 18 ассистами в 152-х матчах. А с лета этого года он представляет "Бенфику", куда перешел из бельгийского клуба за 17 млн евро.

В Украине Роман выступал за "Динамо" и "Александрию". Собственно, он именно воспитанник киевлян, в состав которых перешел в 12-летнем возрасте из академии львовских "Карпат".

Также в активе Яремчука 12 голов и шесть ассистов в 36 матчах сборной Украины. Пока он занимает шестую позицию в рейтинге лучших бомбардиров "сине-желтых".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 17,5 млн евро.