Зинченко и Ярмоленко остались в запасе на матч Манчестер Сити - Вест Хэм
Украинцы сегодня на лавке
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Сегодня в матче 13-го тура Английской премьер-лиги встретятся "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и "Вест Хэм" Дэвида Мойеса. Матч начнется в 16:00.
В стартовый состав на матч не попали сразу оба украинца "горожан" и "молотобойцев". Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко остались на скамье запасных.
Возможно, мы увидим кого-то из них на поле во втором тайме.
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Источник:Твиттер "Манчестер Сити"
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