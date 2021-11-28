Зинченко и Ярмоленко остались в запасе на матч Манчестер Сити - Вест Хэм

Сегодня в матче 13-го тура Английской премьер-лиги встретятся "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и "Вест Хэм" Дэвида Мойеса. Матч начнется в 16:00.

В стартовый состав на матч не попали сразу оба украинца "горожан" и "молотобойцев". Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко остались на скамье запасных.

Возможно, мы увидим кого-то из них на поле во втором тайме.