  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко и Ярмоленко остались в запасе на матч Манчестер Сити - Вест Хэм
В тренде

Зинченко и Ярмоленко остались в запасе на матч Манчестер Сити - Вест Хэм

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы сегодня на лавке

Зинченко и Ярмоленко остались в запасе на матч Манчестер Сити - Вест Хэм

Сегодня

Новина українською

Сегодня в матче 13-го тура Английской премьер-лиги встретятся "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и "Вест Хэм" Дэвида Мойеса. Матч начнется в 16:00.

В стартовый состав на матч не попали сразу оба украинца "горожан" и "молотобойцев". Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко остались на скамье запасных.

Возможно, мы увидим кого-то из них на поле во втором тайме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...