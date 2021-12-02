Шевченко - о разгроме от Милана: Всегда трудно противостоять великой команде

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от "Милана" (0:3) в рамках 15-го тура Серии А.

"У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам проблем. Мы создавали моменты, старались показать хороший футбол, но всегда трудно противостоять великой команде, особенно когда ее ключевые игроки своим индивидуальным мастерством меняют ход игры в отдельных моментах.

Естественно, "Милан" очень сильно прессинговал, и мы изучали способы, как создать им проблемы, мы действительно создавали моменты, но на данный момент "Милан" имеет хорошую команду.

Когда ты пропускаешь гол в первые десять минут, это сильно сбивает тебя. Мы пропустили еще один гол перед перерывом, и это изменило игру. Нужно постараться еще немного набрать обороты. У нас были шансы, но их вратарь сделал два отличных сейва.

У "Милана" много скорости на флангах, и, учитывая физическую мощь Ибрагимовича, он тоже может держать мяч, поэтому у них есть разные способы доставить проблемы сопернику", - приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.