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Лунин и еще три игрока Реала подхватили коронавирус

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Ранее положительные тесты сдали Модрич и Марсело

Лунин и еще три игрока Реала подхватили коронавирус

EFE/Johany Jutras

Новина українською

Мадридский "Реал" официально объявил о вспышке коронавируса в команде.

Как сообщает мадридский клуб, положительные тесты сдали игроки Андрей Лунин, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Родриго.

Также подхватил болезнь и ассистент, и по совместительству сын главного тренера команды Карло Анчелотти Давиде.

Напомним, ранее стало известно о коронавирусе у хорватского хавбека Луки Модрича и бразильского защитника Марсело.

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В статье: Гарет Бэйл Родриго Реал (Мадрид) Марко Асенсио Андрей Лунин
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Источник:
Реал (Мадрид)

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oda1979 (Запорожье)
16.12.2021 в 17:59
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