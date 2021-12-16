Лунин и еще три игрока Реала подхватили коронавирус
Ранее положительные тесты сдали Модрич и Марсело
EFE/Johany Jutras
Мадридский "
Как сообщает мадридский клуб, положительные тесты сдали игроки Андрей Лунин, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Родриго.
Также подхватил болезнь и ассистент, и по совместительству сын главного тренера команды Карло Анчелотти Давиде.
Напомним, ранее
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Источник:Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
16.12.2021 в 17:59
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