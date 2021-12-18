Кравец оформил голевую и помог Спортингу победить

В матче 21-го тура испанской Сегунды "Спортинг" в гостях уверенно обыграл "Ибицу" - 2:0.

Украинский защитник Василий Кравец принял участие в первом голе хихонской команды, отдав голевую передачу на Айтора Гарсию на 14-й минуте встречи.

Василий отыграл 88 минут, после чего его заменил еще один украинец - Богдан Милованов.

В текущем сезоне 24-летний Кравец принял участие в 18 матчах и записал на свой счет 2 ассиста.