Кравец оформил голевую и помог Спортингу победить
В игре против "Ибицы"
Фото: twitter.com/RealSporting
В матче 21-го тура испанской Сегунды "Спортинг" в гостях уверенно обыграл "Ибицу" - 2:0.
Украинский защитник Василий Кравец принял участие в первом голе хихонской команды, отдав голевую передачу на Айтора Гарсию на 14-й минуте встречи.
Василий отыграл 88 минут, после чего его заменил еще один украинец - Богдан Милованов.
В текущем сезоне 24-летний Кравец принял участие в 18 матчах и записал на свой счет 2 ассиста.
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