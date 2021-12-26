  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко начнет матч Boxing Day против Саутгемптона на скамье запасных
В тренде

Ярмоленко начнет матч Boxing Day против Саутгемптона на скамье запасных

Наши за границей
(2 голосов)

Не так, как в прошлом году

Ярмоленко начнет матч Boxing Day против Саутгемптона на скамье запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" встретится с "Саутгемптоном". Украинский вингер Андрей Ярмоленко снова не вошел в стартовую одиннадцатку наставника "молотобойцев" Дэвида Мойеса.

Отметим, что последний раз Ярмоленко выходил в основном составе “Вест Хэма” в АПЛ как раз против “Саутгемптона”. Произошло это примерно в такой период, как и сейчас – следующий тур после Boxing Day (29 декабря).

Поединок между “Вест Хэмом” и “Саутгемптоном” начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес "Саутгемптон" Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex 66 (Кременчук)
26.12.2021 в 16:39
Чомусь я не здивований
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...