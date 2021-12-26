Ярмоленко начнет матч Boxing Day против Саутгемптона на скамье запасных
Не так, как в прошлом году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" встретится с "Саутгемптоном". Украинский вингер Андрей Ярмоленко снова не вошел в стартовую одиннадцатку наставника "молотобойцев" Дэвида Мойеса.
Here's how we're lining up today...#WHUSOU | @betway pic.twitter.com/QMIbcAx4kN— West Ham United (@WestHam) December 26, 2021
Отметим, что последний раз Ярмоленко выходил в основном составе “Вест Хэма” в АПЛ как раз против “Саутгемптона”. Произошло это примерно в такой период, как и сейчас – следующий тур после Boxing Day (29 декабря).
Поединок между “Вест Хэмом” и “Саутгемптоном” начнется в 17:00.
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