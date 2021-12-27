Стало известно о состоянии здоровья Шведа после жуткого столкновения

В матче 1/4 финала Кубка Бельгии украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед после столкновения с вратарем "Эйпена" потерял сознание и получил тяжелые повреждения грудной клетки.

По данным Meta-ratings.com.ua, к счастью, обошлось без серьезных последствий из-за полученных повреждений. Состояние здоровья украинца уже не вызывает опасений, однако в сегодняшнем матче чемпионата Бельгии — с ФК "Серен Юнайтед" он сыграть не сможет.

Отмечается, что ближайшие дни во время паузы в чемпионате Бельгии Швед проведет в Европе, восстанавливаясь после повреждений, поэтому на новогодние праздники в Украину ехать не будет.

15 января "Mехелен" проведет календарный поединок с "Левеном", за который выступает еще один наш соотечественник — Николай Кухаревич. Позднее станет ясно, отправится ли Mарьян вместе с "Мехеленом" на краткосрочный сбор в начале нового года в Испанию.