Гвардиола не считает Силву, Канселу и Зинченко хорошими защитниками
Специалист подчеркнул, что индивидуально его игроки не очень хороши в защите
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о сильных и слабых качествах игроков своей команды.
"Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.
Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.
Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов", – сказал Гвардиола.
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