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Гвардиола не считает Силву, Канселу и Зинченко хорошими защитниками

Наши за границей
(1 голосов)

Специалист подчеркнул, что индивидуально его игроки не очень хороши в защите

Гвардиола не считает Силву, Канселу и Зинченко хорошими защитниками

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о сильных и слабых качествах игроков своей команды.

"Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.

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Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.

Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов", – сказал Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола
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Источник:
Manchester Evening News

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Комментарии (4)
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Siren05 (Мариуполь)
27.12.2021 в 14:05
"Даже", он имел ввиду, что Канселу и Зинченко являются номинально защитниками, но и они защитные функции выполняют слабовато, не говоря уж об остальных вышепомянутых игроках...
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Запорізьке Торпедо (zp)
27.12.2021 в 13:51
де Брюйне нужно давать атаки разгонять, а не пахать в защите, физручара ты барсылонская)
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Bush_Dima (Чернігів)
27.12.2021 в 12:39
"ДАЖЕ Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками."
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Запорізьке Торпедо (zp)
27.12.2021 в 13:52
даже! все, место Седана в основе МС гарантировано до завершения карьеры
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