Гвардиола не считает Силву, Канселу и Зинченко хорошими защитниками

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о сильных и слабых качествах игроков своей команды.

"Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.

Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.

Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов", – сказал Гвардиола.