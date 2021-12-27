Transfermarkt: Яремчук сохранил свою цену и находится в топ-15 игроков чемпионата Португалии
Transfermarkt обновил цену на игроков чемпионата Португалии
SL Benfica
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков португальской Примейры.
Украинский форвард "Бенфики" Прман Яремчук сохранил свою стоимость и оценивается в 17,5 миллионов евро. Цифры не изменились со времени предыдущего обновления, которое состоялось 15 июля. Это самая высокая ориентировочная стоимость в карьере Яремчука.
В общем рейтинге Лиги Роман находится на 14-м месте по рыночной цене.
Рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Португалии на данный момент выглядит следующим образом:
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