Transfermarkt: Яремчук сохранил свою цену и находится в топ-15 игроков чемпионата Португалии

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков португальской Примейры.

Украинский форвард "Бенфики" Прман Яремчук сохранил свою стоимость и оценивается в 17,5 миллионов евро. Цифры не изменились со времени предыдущего обновления, которое состоялось 15 июля. Это самая высокая ориентировочная стоимость в карьере Яремчука.

В общем рейтинге Лиги Роман находится на 14-м месте по рыночной цене.

Рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Португалии на данный момент выглядит следующим образом: