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Transfermarkt: Малиновский сохранил свою цену, Коваленко подешевел до 3,5 млн евро

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Свежие цены на игроков Серии А

Transfermarkt: Малиновский сохранил свою цену, Коваленко подешевел до 3,5 млн евро

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков итальянской Серии А.

Так, хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сохранил свою рыночную стоимость и оценивается в 30 млн евро.

А вот полузащитник "Специи" Виктор Коваленко (права на игрока принадлежат "Аталанте") несколько снизил в стоимости – с 4 до 3,5 млн евро.

Рейтинг самых дорогих игроков Серии А на данный момент выглядит следующим образом:

Transfermarkt: Малиновский сохранил свою цену, Коваленко подешевел до 3,5 млн евро - изображение 1Transfermarkt: Малиновский сохранил свою цену, Коваленко подешевел до 3,5 млн евро - изображение 2Transfermarkt: Малиновский сохранил свою цену, Коваленко подешевел до 3,5 млн евро - изображение 3
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко Специя
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Источник:
transfermarkt

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