Transfermarkt: Малиновский сохранил свою цену, Коваленко подешевел до 3,5 млн евро
Свежие цены на игроков Серии А
twitter.com/Atalanta_BC
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков итальянской
Так, хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сохранил свою рыночную стоимость и оценивается в 30 млн евро.
А вот полузащитник "Специи" Виктор Коваленко (права на игрока принадлежат "Аталанте") несколько снизил в стоимости – с 4 до 3,5 млн евро.
Рейтинг самых дорогих игроков Серии А на данный момент выглядит следующим образом:
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Источник:transfermarkt
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