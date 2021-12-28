Transfermarkt: Малиновский сохранил свою цену, Коваленко подешевел до 3,5 млн евро

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков итальянской Серии А .

Так, хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сохранил свою рыночную стоимость и оценивается в 30 млн евро.

А вот полузащитник "Специи" Виктор Коваленко (права на игрока принадлежат "Аталанте") несколько снизил в стоимости – с 4 до 3,5 млн евро.

Рейтинг самых дорогих игроков Серии А на данный момент выглядит следующим образом: