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Нойок перешел в кипрский Аполлон

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек все-таки попробует свои силы в Европе

Нойок перешел в кипрский Аполлон

apollon.com.cy

Новина українською

Украинский хавбек Александр Нойок подписал контракт с кипрским "Аполлоном", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года – до лета 2023 года.

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Последним клубом Нойока, который является воспитанником донецкого "Шахтера", был "Рух" Брест. До этого он выступал за российский "Оренбург", белорусские "Динамо" Брест, "Динамо" Минск и ряд украинских клубов ("Говерла", "Металлист", "Металлург" Донецк).

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В статье: Александр Нойок Аполлон (Кипр)
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Комментарии (1)
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legio5 (Николаев)
30.12.2021 в 22:07
опа. какой прорыв для ватника!
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