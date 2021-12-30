Нойок перешел в кипрский Аполлон
Хавбек все-таки попробует свои силы в Европе
apollon.com.cy
Украинский хавбек Александр Нойок подписал контракт с кипрским "Аполлоном", сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года – до лета 2023 года.
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Последним клубом Нойока, который является воспитанником донецкого "Шахтера", был "Рух" Брест. До этого он выступал за российский "Оренбург", белорусские "Динамо" Брест, "Динамо" Минск и ряд украинских клубов ("Говерла", "Металлист", "Металлург" Донецк).
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Источник:Официальный сайт Аоллона
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Комментарии (1)
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legio5 (Николаев)
30.12.2021 в 22:07
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