Нойок перешел в кипрский Аполлон

Украинский хавбек Александр Нойок подписал контракт с кипрским "Аполлоном", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года – до лета 2023 года.

Последним клубом Нойока, который является воспитанником донецкого "Шахтера", был "Рух" Брест. До этого он выступал за российский "Оренбург", белорусские "Динамо" Брест, "Динамо" Минск и ряд украинских клубов ("Говерла", "Металлист", "Металлург" Донецк).