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Все-таки Куртуа. Лунин не выйдет в старте на матч против Хетафе

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Бельгиец успел восстановиться

Все-таки Куртуа. Лунин не выйдет в старте на матч против Хетафе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 19-го тура Ла Лиги "Хетафе" встретится с "Реалом". Главный наставник "сливочных" Карло Анчелотти выбрал стартовый состав, и не нашел там место украинскому голкиперу Андрею Лунину.

У Лунина был шанс впервые сыграть в Примере в составе мадридцев из-за недавнего положительного теста на коронавирус Тибо Куртуа. Правда, бельгиец после небольшого карантина сдал два подряд негативных теста, и все же смог набрать кондиции, чтобы выйти в старте календарного матча.

Отметим, что украинский вратарь уже второй сезон подряд выполняет роль резервного голкипера Куртуа, и пока провел всего один официальный матч - в кубке Испании против "Алькояно". Интересно, что 5 января эти команды снова сойдутся в очном противостоянии, и снова в Кубке Короля.

Читайте такжеАнчелотти: Лунин не играет просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире

“Хетафе” и “Реал” начнут свой матч в 15:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) "Хетафе" Андрей Лунин
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