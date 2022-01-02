Все-таки Куртуа. Лунин не выйдет в старте на матч против Хетафе
Бельгиец успел восстановиться
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 19-го тура Ла Лиги "Хетафе" встретится с "Реалом". Главный наставник "сливочных" Карло Анчелотти выбрал стартовый состав, и не нашел там место украинскому голкиперу Андрею Лунину.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @GetafeCF! @UnicajaBanco | #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/bprlms8yOm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2022
У Лунина был шанс впервые сыграть в Примере в составе мадридцев из-за недавнего положительного теста на коронавирус Тибо Куртуа. Правда, бельгиец после небольшого карантина сдал два подряд негативных теста, и все же смог набрать кондиции, чтобы выйти в старте календарного матча.
Отметим, что украинский вратарь уже второй сезон подряд выполняет роль резервного голкипера Куртуа, и пока провел всего один официальный матч - в кубке Испании против "Алькояно". Интересно, что 5 января эти команды снова сойдутся в очном противостоянии, и снова в Кубке Короля.
“Хетафе” и “Реал” начнут свой матч в 15:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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