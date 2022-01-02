Яковенко покинул Эсбьерг в статусе свободного агента

Нападающий Юрий Яковенко больше не игрок ФК "Эсбьерг". Украинец покинул датский клуб, об этом сообщает портал Footboom.

28-летний форвард теперь пребывает в статусе свободного агента. Контракт Яковенко с клубом истек 1-го января.

Юрия защищал цвета "Эсбьерга" с сезона 2017/18. За команду Яковенко провел 106 поединков и записал на свой счет 26 забитых мячей.