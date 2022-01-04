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АЕК определился с судьбой Шахова - СМИ

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Украинец покинет команду в конце сезона

АЕК определился с судьбой Шахова - СМИ

Фото: euro.com.ua

Новина українською

Полузащитник "АЕКа" Евгений Шахов сменит клубную прописку этим летом.

По информации источника, украинец покинет греческий клуб летом 2022 года, когда завершится его контракт. В соглашении прописана опция продления сотрудничества на год, однако клуб не планирует активировать.

В клубе много возрастных футболистов, поэтому летом команду ждёт обновление и омоложение состава.

Шахов защищает цвета "АЕКа" с 2020-го года. В нынешнем сезоне украинец сыграл 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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В статье: Евгений Шахов АЕК (Афины)
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Источник:
FootBoom

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