АЕК определился с судьбой Шахова - СМИ

Полузащитник "АЕКа" Евгений Шахов сменит клубную прописку этим летом.

По информации источника, украинец покинет греческий клуб летом 2022 года, когда завершится его контракт. В соглашении прописана опция продления сотрудничества на год, однако клуб не планирует активировать.

В клубе много возрастных футболистов, поэтому летом команду ждёт обновление и омоложение состава.

Шахов защищает цвета "АЕКа" с 2020-го года. В нынешнем сезоне украинец сыграл 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.