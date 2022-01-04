АЕК определился с судьбой Шахова - СМИ
Украинец покинет команду в конце сезона
Фото: euro.com.ua
Полузащитник "АЕКа" Евгений Шахов сменит клубную прописку этим летом.
По информации источника, украинец покинет греческий клуб летом 2022 года, когда завершится его контракт. В соглашении прописана опция продления сотрудничества на год, однако клуб не планирует активировать.
В клубе много возрастных футболистов, поэтому летом команду ждёт обновление и омоложение состава.
Шахов защищает цвета "АЕКа" с 2020-го года. В нынешнем сезоне украинец сыграл 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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Источник:FootBoom
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