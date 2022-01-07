Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в декабре
Заслужил
Atalanta B.C.
Украинский хавбек "
Руслан занял первое место в опросе болельщиков.
Напомним, что в декабре Малиновский пропустил лишь один матч команды - это игра против "Вероны" в Серии А.
28-летний полузащитник сыграл в Серии А против "Дженоа", "Ромы", "Наполи", а также провел одну игру против "Вильярреала" в Лиге чемпионов.
В этих матчах он забил два гола – "Наполи" и "Вильярреалу".
Il vostro Player of the Month di dicembre è... ???? Malinovskyi! ???? Complimenti, Ruslan!! ????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 7, 2022
Your #AtalantaPOTM for December is... ???? #Malinovskyi! ???? Well deserved, Ruslan!! ????
Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/rEVGiMa5Uu
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