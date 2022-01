Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в декабре

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды в декабре.

Руслан занял первое место в опросе болельщиков.

Напомним, что в декабре Малиновский пропустил лишь один матч команды - это игра против "Вероны" в Серии А.

28-летний полузащитник сыграл в Серии А против "Дженоа", "Ромы", "Наполи", а также провел одну игру против "Вильярреала" в Лиге чемпионов.

В этих матчах он забил два гола – "Наполи" и "Вильярреалу".

Il vostro Player of the Month di dicembre è... ???? Malinovskyi! ???? Complimenti, Ruslan!! ????????



Your #AtalantaPOTM for December is... ???? #Malinovskyi! ???? Well deserved, Ruslan!! ????



Presented by #GoAtalantaGo ⚫️????