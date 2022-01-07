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Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в декабре

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Малиновский признан лучшим игроком Аталанты в декабре

Atalanta B.C.

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды в декабре.

Руслан занял первое место в опросе болельщиков.

Напомним, что в декабре Малиновский пропустил лишь один матч команды - это игра против "Вероны" в Серии А.

28-летний полузащитник сыграл в Серии А против "Дженоа", "Ромы", "Наполи", а также провел одну игру против "Вильярреала" в Лиге чемпионов.

В этих матчах он забил два гола – "Наполи" и "Вильярреалу".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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