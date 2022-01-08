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Балашов: В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые всё уладят

Наши за границей
(2 голосов)

Игрок не против присутствия российских военных в стране

Балашов: В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые всё уладят

Новина українською

Украинский вингер Виталий Балашов, который ранее выступал за "Шахтер" Караганда и "Актобе", дал комментарий о дальнейшей карьере и о вводе российских войск в Казахстан:

"У меня этой зимой было несколько предложений. Не буду говорить откуда, так как, имея предварительную договоренность с "Актобе" продлить свои выступления в этом клубе и в 2022 году, я всем отказал. Если вдруг, с учетом происходящих событий в Казахстане, что-то пойдет не так, то мой приоритетный вариант — "Черноморец". В этот клуб меня сейчас как раз звали.

В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые, думаю, всё уладят. Судя по информации, ситуация в стране постепенно стабилизируется и стало поспокойнее", - сказал Балашов.

Напомним, в 2020-м году футболист выступал за российский ФК "Тамбов".

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В статье: Виталий Балашов Актобе Шахтер (Караганда) ФК Тамбов
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (27)
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Виктор М (Б-Днестр.) (Белгород-Днестровски)
08.01.2022 в 14:52
Виталик, давай домой к своему любимому тренеру. Авагимян освободил место левого вингера, а это твое место в Черноморце.
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0
-1
RicoRico (Кривой Рог)
08.01.2022 в 14:50
А що, малоросам Григорчук особисто запрошення розсилає? Одесити, ви що це проковтнете? А луганчани? Ви тоже будете кивати на користь малороса Данченка?
Ответить
0
0
Uraaa37 (Одесса )
08.01.2022 в 14:40
Войска всё уладят это писец. Олень.
Ответить
+1
0
Uraaa37 (Одесса )
08.01.2022 в 14:39
Глупый мальчик.
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
08.01.2022 в 14:18
Ватний дегенерат...
Ответить
+2
-2
avatar
donkrot (Донецк)
08.01.2022 в 13:58
Ещё одно тупое, которому лучше молчать!
Ответить
+4
-2
Footballers (Умань)
08.01.2022 в 13:55
Ще один дегенерат. Якби в Одесу ввели рашистські війська він теж би сказав ,що все уладілі.
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+6
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.01.2022 в 13:36
Введи себе что-то в голову и мозги уладь!
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+8
-2
команид (Киев)
08.01.2022 в 13:34
Опять мразь
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+8
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.01.2022 в 13:26
Гівнюк смердючий...
Ответить
+8
-2
Степан Ставицкий (Энергодар)
08.01.2022 в 13:09
Беляшов епт
Ответить
+7
-2
avatar
килия12 (Одесса)
08.01.2022 в 13:05
балашов пропил свои мозги давно,если конечно у него они были...просто тупорылое самовлюбленное чмо...
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+10
-2
fan sd
08.01.2022 в 12:59
кто такой этот ....балашов?чего добился и что выиграл?обычный безмозглый тупой кормилец-малорос любитель гнилой паРАШИ.второй день на сайте его высеры.кому эта ..... здесь нужна?
Ответить
+11
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
08.01.2022 в 12:53
таке собі вкидання гімна на вентилятор від журиків, усім тут насправді пох на думку якогось Балашова. Навіщо тільки колись нормальний сайт перетворювати в смітник?
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+4
-5
Степан Ставицкий (Энергодар)
08.01.2022 в 13:08
Смитнык из-за того, что написали слова которые этот Беляшов сказал?)
Ответить
+1
-3
avatar
Il Gatto
08.01.2022 в 12:50
Кожному «миротворцю» в Казахстані бажаю потрапити на живий концерт Кобзона, хехе. Так як і цим Балашовим та їм подібним
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+12
-3
avatar
Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 12:29
Жду когда в Казахстане будет спокойно,без войны гражданской как у нас.В.В.Путин наведет порядок,тут сомнений нет.Балашову удачи в карьеру,он молодой 29 лет еще выйдет топ-уровень.
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+3
-25
fan sd
08.01.2022 в 12:34
тупая ватная мразь."гражданская война у нас"???лижи зад плешивому ублюдку из кремля и не гавкай.убогое чмо уё.... с сайта.тут тебе не место
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+16
-3
FC Energy (Новая Каховка)
08.01.2022 в 12:41
Забей, он тупой провокатор, осознано несёт чушь.
+13
-3
avatar
Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 12:43
Я за мир во всём мире.
+1
-16
fan sd
08.01.2022 в 12:45
"раХитский из питера"-ты долб....б с рождения.
+10
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.01.2022 в 13:08
Прикольно, коли ватного ракицького додатково виставляє дебілом такий же ватний інтернетний додік.
+4
-3
fan sd
08.01.2022 в 14:56
на себя посмотри гнида днепровская
0
0
Webracer (Київ)
08.01.2022 в 13:03
СБУ по тобі вже сумує
Ответить
+7
-1
Степан Ставицкий (Энергодар)
08.01.2022 в 13:14
У тебя в голове есть что-то кроме ваты?
Ответить
+4
-1
команид (Киев)
08.01.2022 в 13:33
Уйло недобитое
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
08.01.2022 в 13:49
Любишь когда тебя чмырят и опускают?...
Ответить
+4
-1


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