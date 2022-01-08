Балашов: В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые всё уладят
Игрок не против присутствия российских военных в стране
Украинский вингер Виталий Балашов, который ранее выступал за "Шахтер" Караганда и "Актобе", дал комментарий о дальнейшей карьере и о вводе российских войск в Казахстан:
"У меня этой зимой было несколько предложений. Не буду говорить откуда, так как, имея предварительную договоренность с "Актобе" продлить свои выступления в этом клубе и в 2022 году, я всем отказал. Если вдруг, с учетом происходящих событий в Казахстане, что-то пойдет не так, то мой приоритетный вариант — "Черноморец". В этот клуб меня сейчас как раз звали.
В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые, думаю, всё уладят. Судя по информации, ситуация в стране постепенно стабилизируется и стало поспокойнее", - сказал Балашов.
Напомним, в 2020-м году футболист выступал за российский ФК "Тамбов".
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