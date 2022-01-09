Малиновский оформил ассист в игре против Удинезе

В 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против "Удинезе".

Счет в матче на 17-й минуте открыл Марио Пашалич, а спустя еще 5 минут Луис Муриэль удвоил преимущество команды Джан Пьеро Гасперини. Голевую передачу на коллумбийского форварда отдал Руслан Малиновский.

Этот ассит стал для 28-летнего украинца вторым в текущем сезоне чемпионата Италии.