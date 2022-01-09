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Малиновский оформил ассист в игре против Удинезе

Наши за границей
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(1 голосов)

На Муриэля

Малиновский оформил ассист в игре против Удинезе

Фото: atalanta.it

Новина українською

В 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде играет против "Удинезе".

Счет в матче на 17-й минуте открыл Марио Пашалич, а спустя еще 5 минут Луис Муриэль удвоил преимущество команды Джан Пьеро Гасперини. Голевую передачу на коллумбийского форварда отдал Руслан Малиновский.

Этот ассит стал для 28-летнего украинца вторым в текущем сезоне чемпионата Италии.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.01.2022 в 18:21
Молодец, за это его Гасперини сейчас и заменит.
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Artemanat (Кривой Рог)
09.01.2022 в 18:19
Ещё и забил
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