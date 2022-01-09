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Малиновский получил третью лучшую оценку за игру против Удинезе

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3-я оценка среди обеих команд

Малиновский получил третью лучшую оценку за игру против Удинезе

Фото: ФК Аталанта / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде разгромила "Удинезе" - 6:2.

Руслан Малиновский записал на свой счет голевую передачу и забитый мяч. За игру украинский хавбек получил балл 8,4 от WhoScored. Это 3-я лучшая оценка среди игроков обеих команд.

28-летний Малиновский дважды пробивал по воротах соперника (50% точность), 71 раз контактировал с мячем, выполнил 44 точные передачи (88%), совершил две обводки (40%), один раз выиграл верховую борьбу, а также трижды успешно вступил в отбор.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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Источник:
WhoScored

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