Малиновский получил третью лучшую оценку за игру против Удинезе

В матче 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде разгромила "Удинезе" - 6:2.

Руслан Малиновский записал на свой счет голевую передачу и забитый мяч. За игру украинский хавбек получил балл 8,4 от WhoScored. Это 3-я лучшая оценка среди игроков обеих команд.

28-летний Малиновский дважды пробивал по воротах соперника (50% точность), 71 раз контактировал с мячем, выполнил 44 точные передачи (88%), совершил две обводки (40%), один раз выиграл верховую борьбу, а также трижды успешно вступил в отбор.