Малиновский получил третью лучшую оценку за игру против Удинезе
3-я оценка среди обеих команд
Фото: ФК Аталанта / Автор неизвестен
В матче 21-го тура итальянской Серии А
Руслан Малиновский записал на свой счет голевую передачу и забитый мяч. За игру украинский хавбек получил балл 8,4 от WhoScored. Это 3-я лучшая оценка среди игроков обеих команд.
28-летний Малиновский дважды пробивал по воротах соперника (50% точность), 71 раз контактировал с мячем, выполнил 44 точные передачи (88%), совершил две обводки (40%), один раз выиграл верховую борьбу, а также трижды успешно вступил в отбор.
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Источник:WhoScored
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