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Дженоа сегодня примет решение по Шевченко

Наши за границей
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(5 голосов)

Вариантов всего два

Дженоа сегодня примет решение по Шевченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Дженоа" рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Андрея Шевченко.

Украинский коуч принял команду 7 ноября прошлого года, однако результатов под его руководством команда так и не показывает.

Мнения в клубе разделились, и сегодня руководство должно принять решение относительно будущего тренера.

Впрочем, если Шевченко и продлят кредит доверия, то без положительных результатов он вряд ли будем долгим.

Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.

При этом, некоторое время Шевченко отсутствовал на тренерском мостике из-за положительного теста на коронавирус.

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В статье: Андрей Шевченко Дженоа (Генуя)
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Источник:
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Комментарии (34)
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Виктор 2209 (Мехико)
10.01.2022 в 19:05
Та никто его не уволит,хватит уже постить- то он ,то Миколенко то сиськи чьи-то.Есть еще куча интересных новостей в мире футбола
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+1
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
10.01.2022 в 18:48
Та оставят его, но не надолго, если не покажет результат конечно. В Украине ему всегда будут рады, так что без работы не останется. Жаль, хотелось бы , чтоб у него получилось в ТОП чемпионате, да видно не судьба.
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
10.01.2022 в 18:46
З боку виглядає, що створили говманду, а потім вишукують геніального мага, який одним помахом чарівної палички перетворить це в пулю... Хоч АМШ не кризовий менеджер.
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0
-1
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El_Matador_73 (Одесса)
10.01.2022 в 18:34
Какие ставки? Я думаю оставят еще помучаться. Сейчас еще от Милана на Кубке выгребут лопатой. Я Шеву поддерживаю, считаю дайте ему время и хотя бы 5 вменяемых игрочел. Он что, волшебник? Такое болото никто не вытянет сразу. Команда нонеймов кроме Пандева.
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+3
0
krakow (Херсон)
10.01.2022 в 18:26
Откуда два? Здесь,без вариантов.
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.01.2022 в 18:21
Шева, Тебя уже ждут в Динамо!!!!
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+2
-1
фрілансер (Львів)
10.01.2022 в 17:43
Спеція насипала перцю на тренерський тклант Шевченка! Тепер постійно буде пекти! Не відмиєшся...
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+5
0
Lil Jon (Полтава)
10.01.2022 в 17:41
Лучше сейчас уйти пока полностью не потерял лицо, с такой командой как Дженоа (смотрел 5 игр с 10) можно ещё в будущем отбелиться.Увидел только 3 добротных игроков Пандев,Стураро и Ровелла, остальные не впечатлили даже Дестро
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+2
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
10.01.2022 в 18:35
Він його...я про лице..в любому випадку не збереже...зі збірної пішов,тепер із клуба...одна справа-нахєза він взагалі в ту Дженоа пішов,теж мені супертренер..як те теля безмозгле...то із Мілана в Челсі ломанулося...тепер вже сам Міланом марить
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0
0
Консул (Новоград-Волинський)
10.01.2022 в 17:25
Вляпався
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+6
0
alexfc (Киев)
10.01.2022 в 17:23
Тут потрібно було на старті домовлятись, що результат можливий тільки після вдалої трансферної компанії. Якщо так, і було то потрібно купити потрібних футболістів, а не звільнювати тренера. Якщо по іншому, ну тоді сам винен
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+7
0
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El_Matador_73 (Одесса)
10.01.2022 в 18:29
Так ему и обещали. Говорили даже, не беда, что в серию Б свалимся, мол у нас новый проект и все надолго. Балаболы.
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+1
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.01.2022 в 17:22
Шева, прости, Шева прощай?...Нах ему было это недоразумение? Пазичке что, на прокладки не хватает? По дурости к Королевской попёрся, политик хренов, а теперь... Не зря говорят , что у футболистов ай-кью очень низкое...
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+10
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.01.2022 в 17:51
"Не зря говорят , что у футболистов ай-кью очень низкое..." (с) низкИЙ! "интеллектуал" доморощенный!
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+1
-2
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
10.01.2022 в 18:44
Четенько подловил)))
+1
-1
C_Ballack (Днепр)
10.01.2022 в 17:13
Он вляпался в историю с Дженоа, как когда то в политическую партию . Бездумно.
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+10
0
Romb_DK (Київ)
10.01.2022 в 17:21
ну да 8 лямів зелені від Натахи (кажуть що то Рінат передав). Є від чого втратити голову До речі Шева в першості 2011-2012 чемпіонство подарував Шахтарю
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+5
-1
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 17:13
Кучеров начал с Металлом со 2 лиги и выйдет в УПЛ -учитесь Шева и Ротань а им сразу дали сборные а за какие заслуги --идите во 2 лигу и доказывайте физруки детской спортивной школы -на больше вы не способны --видите куда доводит блат на дно -позор -стыд
Ответить
+7
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.01.2022 в 17:23
Кто такой Кучеров?
Ответить
+7
-2
vladislav (Харьков)
10.01.2022 в 18:32
Ладно, не цепляйся к человеку, быстро писал - описался, хотел Кучер, получилось Кучеров. Бывает...
0
0
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Prideman (Lviv)
10.01.2022 в 18:52
Він хотів сказати Кучер
0
0
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
10.01.2022 в 18:40
Так у Кучера -голова на плечах,реально оцінює свої можливості людина,а у Шеви-хрін знає що...був ти класним футболістом,так вгомонися вже...грай в свій гольф...так ні,воно вирішило стати великим тренером...
Ответить
0
0
Caballero (DC)
10.01.2022 в 17:03
Блестящая карьера.
Ответить
+6
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
10.01.2022 в 17:03
Итальянский чемпионат ему оказался не по зубам. ДЖЕНОА - это вам не МИЛАН!
Ответить
+5
0
Romb_DK (Київ)
10.01.2022 в 17:14
Мілан кожен зможе тренувати, та там взагалі тренера не треба - там є Ібрагімовіч
Ответить
+5
0
avatar
Ракицкий (Питер)
10.01.2022 в 16:48
Дать поработать.Хотя Шева еще малоопытный тренер.Ему бы сезона 3-4 в УПЛ с Зарей,Днепром,Металлом провести,для опыта.
Ответить
+4
-7
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
10.01.2022 в 16:53
Шева вроде как не умеет работать с посредственными футболистами. По крайней мере, пример Дженоа это ясно показывает... Ему бы кого-нибудь посильнее. Тот же Милан... Или Киев...
Ответить
+4
-1
Caballero (DC)
10.01.2022 в 17:03
Рак, привет! Как Питер? Как Тимоха? Ты где?
Ответить
+3
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.01.2022 в 17:24
В пи..зде... он, в пи..зде...
+5
-1
fan sd
10.01.2022 в 17:45
за .....тимощука переживаешь?такое же дерьмо как "раХитский из питера"
+2
-1
fan sd
10.01.2022 в 17:45
дурак дурака видит из далека
0
-1
Caballero (DC)
10.01.2022 в 18:07
fan sd, да не переживаю я за него! Тонко тролю! Соображать надо!
+2
0
fan sd
10.01.2022 в 17:43
переживай лучше за плешивого ублюдка из кремля и свою гнилую паРАШУ ватная падаль
Ответить
+1
-1
avatar
walcom (Киев)
10.01.2022 в 18:52
они за бесплатно не работают
Ответить
0
0


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