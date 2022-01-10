Дженоа сегодня примет решение по Шевченко
Вариантов всего два
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Руководство "
Украинский коуч принял команду 7 ноября прошлого года, однако результатов под его руководством команда так и не показывает.
Мнения в клубе разделились, и сегодня руководство должно принять решение относительно будущего тренера.
Впрочем, если Шевченко и продлят кредит доверия, то без положительных результатов он вряд ли будем долгим.
Напомним, что у Шевченко 10 матчей во главе "Дженоа" - 1 победа (в Кубке Италии), 3 ничьих и 6 поражений. Ранее президент генуэзского клуба дал понять, что пока не собирается увольнять украинского специалиста.
При этом, некоторое время Шевченко отсутствовал на тренерском мостике из-за положительного теста на коронавирус.
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