Малиновский не поможет Аталанте в матче Кубка Италии
Из-за перебора желтых карточек в этом турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 января, в рамках 1/8 финала Кубка Италии "Аталанта" примет на своем поле "Венецию".
Однако, в этом поединке не сможет принять участие украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский, который отбывает дисквалификацию в этом турнире.
Все дело в том, что в последней игре Кубка украинец получил желтую карточку, которая была уже для него второй. Кроме Малиновского, по этой же причине, встречу пропустят Рафаэл Толои и Йосип Иличич.
Напомним, что последний матч в Кубке "Аталанта" провела 19 мая 2021, когда уступила в финале туринскому "Ювентусу" (1:2).
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