  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский не поможет Аталанте в матче Кубка Италии
В тренде

Малиновский не поможет Аталанте в матче Кубка Италии

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Из-за перебора желтых карточек в этом турнире

Малиновский не поможет Аталанте в матче Кубка Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 12 января, в рамках 1/8 финала Кубка Италии "Аталанта" примет на своем поле "Венецию".

Однако, в этом поединке не сможет принять участие украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский, который отбывает дисквалификацию в этом турнире.

Все дело в том, что в последней игре Кубка украинец получил желтую карточку, которая была уже для него второй. Кроме Малиновского, по этой же причине, встречу пропустят Рафаэл Толои и Йосип Иличич.

Напомним, что последний матч в Кубке "Аталанта" провела 19 мая 2021, когда уступила в финале туринскому "Ювентусу" (1:2).

Читайте такжеМалиновский признан лучшим игроком Аталанты в декабре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Венеция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
legaseriea.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...