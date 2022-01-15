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Зинченко не попал в заявку на матч против Челси из-за травмы

Наши за границей
(1 голосов)

После коронавируса так еще и не вышел из лазарета

Зинченко не попал в заявку на матч против Челси из-за травмы

Фото: mancity.com

Новина українською

В рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Челси" на "Этихаде". Украинский игрок Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы.

Предыдущие два матча он пропустил через коронавирус. Сегодня же Зинченко отсутствует из-за повреждения, а не Covid-19. Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Симон Байковский.

В то же время Фил Фоден, который заболел на коронавирус в один период с Александром, уже в составе.

"Манчестер Сити" и "Челси" начнут встречу в 14:30. За текстовым онлайном можно будет следить на UA-Футбол>>>.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.01.2022 в 13:57
Мабуть у цього лаптеносця моральна травма
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