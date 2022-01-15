Зинченко не попал в заявку на матч против Челси из-за травмы

В рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Челси" на "Этихаде". Украинский игрок Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы.

Предыдущие два матча он пропустил через коронавирус. Сегодня же Зинченко отсутствует из-за повреждения, а не Covid-19. Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Симон Байковский.

В то же время Фил Фоден, который заболел на коронавирус в один период с Александром, уже в составе.