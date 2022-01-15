Зинченко не попал в заявку на матч против Челси из-за травмы
После коронавируса так еще и не вышел из лазарета
Фото: mancity.com
В рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Челси" на "Этихаде". Украинский игрок Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы.
Предыдущие два матча он пропустил через коронавирус. Сегодня же Зинченко отсутствует из-за повреждения, а не Covid-19. Об этом сообщает журналист Manchester Evening News Симон Байковский.
В то же время Фил Фоден, который заболел на коронавирус в один период с Александром, уже в составе.
"Манчестер Сити" и "Челси" начнут встречу в 14:30. За текстовым онлайном можно будет следить на
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Источник:Twitter Spbajko
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.01.2022 в 13:57
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