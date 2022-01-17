Дело уже даже не в тесте на COVID-19. Малиновский пропустит несколько матчей

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не поможет своей команде в матче 23-го тура Серии А против "Лацио", запланированный на 22 января.

По данным TuttoAtalanta, украинец лишен возможности участвовать в поединке, поскольку он не вакцинирован. С 10 января в Италии вступило новое правило в коронавирусном протоколе. И теперь игроки обязаны иметь сертификат о вакцинации для посещения стадиона.

Отмечается, что именно по этой причине он пропустил игру с "Интером" (0:0), а не как ранее сообщалось из-за положительного теста на коронавирус.

Малиновский уже предпринял шаги, чтобы получить первую дозу. Он сможет получить зеленый сертификат для участия в матчах только с 15-го дня после вакцинации.

Такая же ситуация у его одноклубника Йосипа Иличича. Ранее вратарь "Ювентуса" Войчех Шченсны из-за этого не сыграл против "Интера" в Суперкубке Италии.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста.