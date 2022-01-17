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Дело уже даже не в тесте на COVID-19. Малиновский пропустит несколько матчей

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец пока не сможет играть в поединках Серии А

Дело уже даже не в тесте на COVID-19. Малиновский пропустит несколько матчей

Atalanta B.C.

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не поможет своей команде в матче 23-го тура Серии А против "Лацио", запланированный на 22 января.

По данным TuttoAtalanta, украинец лишен возможности участвовать в поединке, поскольку он не вакцинирован. С 10 января в Италии вступило новое правило в коронавирусном протоколе. И теперь игроки обязаны иметь сертификат о вакцинации для посещения стадиона.

Отмечается, что именно по этой причине он пропустил игру с "Интером" (0:0), а не как ранее сообщалось из-за положительного теста на коронавирус.

Малиновский уже предпринял шаги, чтобы получить первую дозу. Он сможет получить зеленый сертификат для участия в матчах только с 15-го дня после вакцинации.

Такая же ситуация у его одноклубника Йосипа Иличича. Ранее вратарь "Ювентуса" Войчех Шченсны из-за этого не сыграл против "Интера" в Суперкубке Италии.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
TuttoAtalanta

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Комментарии (5)
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Харьковчанин (Харків)
17.01.2022 в 15:22
недогляд менеджерів клубу. Що з футболіста взяти?!
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0
0
Bandura (Klagenfurt)
17.01.2022 в 14:44
цікаво скільки з цих двох оленів вирахують зарплатні за їхню дурну впертість..надіюсь хоч шапочку з фольги для Рулі і Йошка дозволять залишити
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+2
-2
Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 15:10
Нисколько не вычтут, если это не прописано в их контрактах. А то, что у них в контрактах ни слова нет про "добровольно-принудительную" вакцинацию от короны - уверен на 100%.
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+1
-1
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HavanaClub (Днепр)
17.01.2022 в 15:26
А прыгать набухавшись с третьего этажа тоже не прописано в контракте. Так получается это можно? Тупость должна оплачиваться тупицей а не работодателем.
0
-1
Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 15:41
HavanaClub (Днепр) "Прыгать набухавшись с третьего этажа" - это нарушение спортивного режима, которое 100% в контракте прописано.В этом случае - вычтут. А вот именно прописать "обязательность вакцинировании от короны" не пропишут.
0
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