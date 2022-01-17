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Удачно сориентировался. Как Виктор Коваленко отдал ассист на победный гол в ворота Милана. ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Четкое результативное действие

Удачно сориентировался. Как Виктор Коваленко отдал ассист на победный гол в ворота Милана. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Серии А "Милан" потерпел сенсационное поражение от "Специи", пропустив на 90+5-й минуте в контратаке. Команда Пиоли шла вперед в попытке вырвать победу, но наткнулась на острый ответ соперника. Одним из создателей этого ответа стал украинец Виктор Коваленко. Он идеально сориентировался в ситуации с отскоком мяча в свободную зону, оценил ситуацию и отдал передачу на Гьяси параллельно линии ворот. Партнер не подкачал.

В итоге "Специя" выиграла 2:1.

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В статье: Виктор Коваленко
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Комментарии (7)
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2.dc (Николаев)
17.01.2022 в 23:05
Молодец Витек … эх, может такого парня Андрюше на Милан и не хватило)))
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0
0
Камонплей
17.01.2022 в 22:23
Молодець але місце в основі треба забирати назад. Чим той малий поляк краще?
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+2
0
Tasha19
17.01.2022 в 22:16
З асистом. Міг і гол забивати.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 22:11
Супер! Давай Витек, Ты умеешь играть!
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+1
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
17.01.2022 в 22:02
Молодец!
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+3
-1
Будєм разбіратся (Київ)
17.01.2022 в 21:57
Включив подивитись гру коли Вітя вийшов на поле. Спеція сиділа в глухому захисті і їх воротар стрибав як відьма на вогні інквізиції. Потім один спец поштовхався, скинув Віті і той красиво викотив на форварда. Трудовий гол. Віддамо належне нашому голден бою.
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
17.01.2022 в 21:56
Молодец
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+5
0


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