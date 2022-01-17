Удачно сориентировался. Как Виктор Коваленко отдал ассист на победный гол в ворота Милана. ВИДЕО

В Серии А "Милан" потерпел сенсационное поражение от "Специи", пропустив на 90+5-й минуте в контратаке. Команда Пиоли шла вперед в попытке вырвать победу, но наткнулась на острый ответ соперника. Одним из создателей этого ответа стал украинец Виктор Коваленко. Он идеально сориентировался в ситуации с отскоком мяча в свободную зону, оценил ситуацию и отдал передачу на Гьяси параллельно линии ворот. Партнер не подкачал.

В итоге "Специя" выиграла 2:1.