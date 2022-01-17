Удачно сориентировался. Как Виктор Коваленко отдал ассист на победный гол в ворота Милана. ВИДЕО
Четкое результативное действие
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Серии А "Милан" потерпел сенсационное поражение от "Специи", пропустив на 90+5-й минуте в контратаке. Команда Пиоли шла вперед в попытке вырвать победу, но наткнулась на острый ответ соперника. Одним из создателей этого ответа стал украинец Виктор Коваленко. Он идеально сориентировался в ситуации с отскоком мяча в свободную зону, оценил ситуацию и отдал передачу на Гьяси параллельно линии ворот. Партнер не подкачал.
В итоге "Специя" выиграла 2:1.
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Комментарии (7)
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2.dc (Николаев)
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Камонплей
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Tasha19
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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kotіgorok (Чернiгiв)
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Будєм разбіратся (Київ)
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