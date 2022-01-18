Источник: Шевченко отклонил предложение Галатасарая
В итоге, турецкий клуб принял Доменек Торрент
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Шевченко, который на днях был уволен с поста главного тренера "Дженоа", получал предложение от "Галатасарая", сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.
Источник утверждает, что турецкий клуб сделал украинскому коучу конкретное предложение в последние дни работы украинца в "
Впрочем, Андрей Николаевич отклонил данное предложение.
Напомним, что недавно "Галатасарай" прекратил сотрудничество с Фатихом Теримом, а 11 января клуб объявил, что новым главным тренером стал Доменек Торрент. Сейчас команда занимает 13-е место в чемпионате Турции.
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