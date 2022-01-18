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Источник: Шевченко отклонил предложение Галатасарая

Наши за границей
(3 голосов)

В итоге, турецкий клуб принял Доменек Торрент

Источник: Шевченко отклонил предложение Галатасарая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Шевченко, который на днях был уволен с поста главного тренера "Дженоа", получал предложение от "Галатасарая", сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

Источник утверждает, что турецкий клуб сделал украинскому коучу конкретное предложение в последние дни работы украинца в "Дженоа", когда его судьба в итальянском клубе уже была предрешена.

Впрочем, Андрей Николаевич отклонил данное предложение.

Напомним, что недавно "Галатасарай" прекратил сотрудничество с Фатихом Теримом, а 11 января клуб объявил, что новым главным тренером стал Доменек Торрент. Сейчас команда занимает 13-е место в чемпионате Турции.

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В статье: Андрей Шевченко Галатасарай (Стамбул) Дженоа (Генуя)
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Комментарии (2)
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SeventyFour (Phoenix)
18.01.2022 в 22:55
Нарешті ! Хоча б на цей випадок мізків хватило визнати що він не є тренером
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Michael-K (Івано-Франківськ)
18.01.2022 в 22:41
Моуріньйо Шеві кар'єру в Челсі погубив, боюсь щоб з Миколенком історія не повторилася...
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