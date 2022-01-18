Источник: Шевченко отклонил предложение Галатасарая

Андрей Шевченко, который на днях был уволен с поста главного тренера "Дженоа", получал предложение от "Галатасарая", сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

Источник утверждает, что турецкий клуб сделал украинскому коучу конкретное предложение в последние дни работы украинца в " Дженоа ", когда его судьба в итальянском клубе уже была предрешена.

Впрочем, Андрей Николаевич отклонил данное предложение.

Напомним, что недавно "Галатасарай" прекратил сотрудничество с Фатихом Теримом, а 11 января клуб объявил, что новым главным тренером стал Доменек Торрент. Сейчас команда занимает 13-е место в чемпионате Турции.