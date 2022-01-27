  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чемпион мира Петракова перебрался в Казахстан
В тренде

Чемпион мира Петракова перебрался в Казахстан

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Защитник пробудет в "Астане" как минимум до лета

Чемпион мира Петракова перебрался в Казахстан

Фото: ФК Астана / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник Даниил Бескоровайний был арендован "Астаной" у словацкого клуба "ДАК 1904" из города Дунайска-Стреда. Как сообщает официальный сайт казахстанского клуба, контракт до конца сезона с опцией выкупа. В этом сезоне сыграл в 14 матчах, в том числе 2 в еврокубках, и забил 1 гол.

Бескорованый принадлежит "ДАК 1904" с 2018 года. Это уже вторая аренда 22-летнего игрока за 3 года. Даниил – воспитанник луцкой "Волыни", за клуб сыграл 12 матчей в Первой лиге. В 2019 году выиграл чемпионат мира U-20 в Польше, сыграв в 7 матчах.

"Астана" прошлый чемпионат Казахстана завершила на втором месте, отстав от лидера ("Тобол") на 4 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астана ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Даниил Бескоровайный
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andriy Myronjuk (Рівне)
27.01.2022 в 19:08
а наставника можна, туди ж?
Ответить
0
0
трамвай за трамваєм (найкращий)
27.01.2022 в 18:48
а аффтор знає за якою системою грають в Казахстані ?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...