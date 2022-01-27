Чемпион мира Петракова перебрался в Казахстан

Украинский защитник Даниил Бескоровайний был арендован "Астаной" у словацкого клуба "ДАК 1904" из города Дунайска-Стреда. Как сообщает официальный сайт казахстанского клуба, контракт до конца сезона с опцией выкупа. В этом сезоне сыграл в 14 матчах, в том числе 2 в еврокубках, и забил 1 гол.

Бескорованый принадлежит "ДАК 1904" с 2018 года. Это уже вторая аренда 22-летнего игрока за 3 года. Даниил – воспитанник луцкой "Волыни", за клуб сыграл 12 матчей в Первой лиге. В 2019 году выиграл чемпионат мира U-20 в Польше, сыграв в 7 матчах.

"Астана" прошлый чемпионат Казахстана завершила на втором месте, отстав от лидера ("Тобол") на 4 очка.