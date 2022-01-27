Чемпион мира Петракова перебрался в Казахстан
Защитник пробудет в "Астане" как минимум до лета
Фото: ФК Астана / Автор неизвестен
Украинский защитник Даниил Бескоровайний был арендован "Астаной" у словацкого клуба "ДАК 1904" из города Дунайска-Стреда. Как сообщает официальный сайт казахстанского клуба, контракт до конца сезона с опцией выкупа. В этом сезоне сыграл в 14 матчах, в том числе 2 в еврокубках, и забил 1 гол.
Бескорованый принадлежит "ДАК 1904" с 2018 года. Это уже вторая аренда 22-летнего игрока за 3 года. Даниил – воспитанник луцкой "Волыни", за клуб сыграл 12 матчей в Первой лиге. В 2019 году выиграл чемпионат мира U-20 в Польше, сыграв в 7 матчах.
"Астана" прошлый чемпионат Казахстана завершила на втором месте, отстав от лидера ("Тобол") на 4 очка.
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