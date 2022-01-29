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Юрченко отметился результативным действием в дебютном матче за Ригу

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Ему хватило четырех минут

Юрченко отметился результативным действием в дебютном матче за Ригу

Фото: ФК Рига / Автор неизвестен

Новина українською

Украинский полузащитник Владлен Юрченко отметился своим первым результативным действием сразу же в дебютном матче за Ригу. Полузащитник помог забить партнеру в товарищеском матче против "Жилины".

Юрченко на четвертой минуте спарринга разрезной передачей вывел Габриэля Рамоса на ударную позицию, а онгер свой момент реализовал, пробив в дальний правый угол.

В итоге матч завершился со счётом 2:1, а Юрченко провел на поле весь первый тайм.

Следующий поединок "Риги" запланирован на сегодня, 29 января, против чемпиона Малайзии "Джохора".

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В статье: Владлен Юрченко Жилина Рига
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