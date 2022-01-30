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Артём Фаворов забил в Венгрии команде трех украинцев

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Это его второй гол в сезоне

Артём Фаворов забил в Венгрии команде трех украинцев

ФК Залаегерсег / Автор невідомий

Новина українською

На данный момент "Академия Пушкаша" в рамках 18-го тура чемпионата Венгрии принимает "Фехервар". На 67-й минуте встречи пока единственный гол в матче забил украинец Артем Фаворов.

Это уже его второй гол в сезоне. Ранее он отмечался еще 18 августа против "Залаэгерсега".

Ранее сообщалось, что в этом же матче дебютировал в составе "Фехервара" украинский полузащитник Богдан Леднев. Также в стартовой одинадцатке вышли и его соотечественники Евгений Макаренко и Иван Петряк. Пока все они не отметились результативными действиями, разве что Макаренко записал в свой пассив желтую карточку.

Если “Академия Пушкаша” удержит победу, то хотя бы временно, но возглавит турнирную таблицу чемпионата Венгрии. "Фехервар" сейчас занимает четвертую строчку.

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В статье: Иван Петряк Евгений Макаренко Артем Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия) Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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