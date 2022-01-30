Артём Фаворов забил в Венгрии команде трех украинцев
Это его второй гол в сезоне
ФК Залаегерсег / Автор невідомий
На данный момент "Академия Пушкаша" в рамках 18-го тура чемпионата Венгрии принимает "Фехервар". На 67-й минуте встречи пока единственный гол в матче забил украинец Артем Фаворов.
Это уже его второй гол в сезоне. Ранее он отмечался еще 18 августа против "Залаэгерсега".
Ранее сообщалось, что в этом же матче
Если “Академия Пушкаша” удержит победу, то хотя бы временно, но возглавит турнирную таблицу чемпионата Венгрии. "Фехервар" сейчас занимает четвертую строчку.
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