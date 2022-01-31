Де Брюйне, Роналду и Зинченко. Strikerz показала трейлер геймплея футбольного симулятора UFL
Солидная компания у украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
На днях состоялась презентация геймплея нового футбольного симулятора UFL от белорусской компании Strikerz. Игра выйдет в 2022 году, также в ней будет представлен донецкий "Шахтер".
Одним из амбассадоров UFL будет игрок национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко. В трейлере он засветился вместе с Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку и Кевином Де Брюйне. В ролике успели показать анимации меню и комплектации команд, кинематографические элементы игры и непосредственно геймплей.
UFL – ожидаемая компьютерная игра в жанре футбольного симулятора, разрабатываемая и издаваемая белорусской компанией Strikerz. Слоган игры – "Играй бесплатно, играй честно". Разработка проекта ведется с 2016 года на движке Unreal Engine при участии спортивной аналитической фирмы InStat и организации FIFPro.
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