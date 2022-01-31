Бенфика выставила Яремчука на трансфер – Роман может стать партнером украинского игрока в АПЛ
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Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук может покинуть Португалию в последний день зимнего трансферного окна, об этом сообщает портал Correio da Manhã.
Один из претендентов на украинского футболиста – английский "Эвертон", в который перешел защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко. Теперь "ирискам" нужен нападающий. Потенциально "орлы" могут выручить за Яремчука 17 миллионов евро.
26-летний Роман сыграл за "Бенфику" в текущем сезоне чемпионата Португалии 13 поединков – забил 6 голов и оформил 2 результативные передачи на своих партнеров. Осенью на групповом этапе ЛЧ Яремчук провел 6 встреч (1 мяч).
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