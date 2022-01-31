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Бенфика выставила Яремчука на трансфер – Роман может стать партнером украинского игрока в АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Ничего себе новости!

Бенфика выставила Яремчука на трансфер – Роман может стать партнером украинского игрока в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук может покинуть Португалию в последний день зимнего трансферного окна, об этом сообщает портал Correio da Manhã.

Один из претендентов на украинского футболиста – английский "Эвертон", в который перешел защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко. Теперь "ирискам" нужен нападающий. Потенциально "орлы" могут выручить за Яремчука 17 миллионов евро.

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26-летний Роман сыграл за "Бенфику" в текущем сезоне чемпионата Португалии 13 поединков – забил 6 голов и оформил 2 результативные передачи на своих партнеров. Осенью на групповом этапе ЛЧ Яремчук провел 6 встреч (1 мяч).

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
cmjornal.pt

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Комментарии (7)
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ZSTV1223 (Черкаси)
31.01.2022 в 11:42
Статистика не така і погана.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 11:20
Куда они до этого смотрели?!?! Видно же было, что деревянный!
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+1
-7
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.01.2022 в 11:21
Сам ти дерев'яний.!!!
Ответить
+4
-2
ysebe1970 (Бровары)
31.01.2022 в 11:30
Деревянный .. 17 миллионов ..
Ответить
+1
0
Рыжий из бункера (Сараево)
31.01.2022 в 11:40
Ахаха, типичный болельщик помоечного шлюхтера)))))
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
31.01.2022 в 11:45
Он деревянный, если сравнивать с Месси. Но может быть полезен, как системообразующий игрок, с игрой в 2 форварда, или если партнёры чаще будут играть на Рому. В Бенфике сейчас караул, смотрел последние матчи - команда рассыпается, и это не вина Яремчука. Видно не его команда, и не его чемпионат.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.01.2022 в 11:19
Все вірно, португалія - не його рівень. Очікуємо в топ-чемпіонаті, команда - не важлива, головне грати
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+3
-1


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