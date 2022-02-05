Украинский игрок, который четыре сезона провел в России, перешел в эстонский клуб
Пошел на понижение
Сайт Нарва-Транс/Автор невідомий
Украинский 34-летний полузащитник Денис Дедечко стал игроком эстонского "Нарва Транс". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт между сторонами заключен в год. Хавбек перешел по правам свободного агента.
Отметим, что последним клубом Дедачко был армянский "Ноа". До этого он выступал за "Арарат", "Александрию", "Ворсклу", "Мариуполь", "Кривбасс", "Нефтяник-Укрнефть", "Астану", "Хабаровск", "Луч", "Краснодар" и "Амкар".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро. Отметим, что эта сумма постоянно падает с лета 2015 года – тогда стоимость Дедечко была на пике (1,2 млн евро).
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