Украинский игрок, который четыре сезона провел в России, перешел в эстонский клуб

Украинский 34-летний полузащитник Денис Дедечко стал игроком эстонского "Нарва Транс". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между сторонами заключен в год. Хавбек перешел по правам свободного агента.

Отметим, что последним клубом Дедачко был армянский "Ноа". До этого он выступал за "Арарат", "Александрию", "Ворсклу", "Мариуполь", "Кривбасс", "Нефтяник-Укрнефть", "Астану", "Хабаровск", "Луч", "Краснодар" и "Амкар".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро. Отметим, что эта сумма постоянно падает с лета 2015 года – тогда стоимость Дедечко была на пике (1,2 млн евро).