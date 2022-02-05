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Украинский игрок, который четыре сезона провел в России, перешел в эстонский клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Пошел на понижение

Украинский игрок, который четыре сезона провел в России, перешел в эстонский клуб

Сайт Нарва-Транс/Автор невідомий

Новина українською

Украинский 34-летний полузащитник Денис Дедечко стал игроком эстонского "Нарва Транс". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт между сторонами заключен в год. Хавбек перешел по правам свободного агента.

Отметим, что последним клубом Дедачко был армянский "Ноа". До этого он выступал за "Арарат", "Александрию", "Ворсклу", "Мариуполь", "Кривбасс", "Нефтяник-Укрнефть", "Астану", "Хабаровск", "Луч", "Краснодар" и "Амкар".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро. Отметим, что эта сумма постоянно падает с лета 2015 года – тогда стоимость Дедечко была на пике (1,2 млн евро).

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В статье: Денис Дедечко Нарва Транс (Эстония)
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Источник:
Нарва Транс

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Комментарии (2)
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Litb@rski (Кёльн)
05.02.2022 в 16:16
Мега новость .....
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Цап-царап (Харків)
05.02.2022 в 15:27
Транс трантастический транзит.
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