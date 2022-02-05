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Леднев: Мне нужно немного больше времени, чтобы лучше помогать Фехервару

Наши за границей
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Украинец рассказал об адаптации в венгерской команде

Леднев: Мне нужно немного больше времени, чтобы лучше помогать Фехервару

ФК "Фехервар" / Автор неизвестен

Новина українською

Атакующий полузащитник "Фехервара" Богдан Леднев поделился мнениями на счет первого этапа в состоянии венгерского клуба.

– Чувствую себя прекрасно. Мне с первого дня помогали как футболисты, так и штат клуба. Это облегчило мою интеграцию в команду. Сразу увидел, что попал в отличные условия. Это касается и отношения моих партнеров по команде, все хотят выкладываться по полной на тренировках.

Конечно, я не представлял себе дебютный матч. К сожалению, соперник решил его судьбу в свою пользу. Рад, что сумел провести на поле почти 90 минут. Чувствую, что мне нужно еще немного больше времени, чтобы лучше помогать команде.

– Вы ставили перед собой цель попробовать силы в Европе?

– Одна из целей большинства украинских игроков – показать себя в лучших европейских клубах, потому я ничем не отличался. Считаю, получение шанса у "Фехерваре" – важный шаг в моей карьере. Это впервые, когда пробую свои силы за границей

Всегда сложно интегрироваться в новую страну и новый турнир, ведь начинаешь с чистого листа. Хочу как можно быстрее доказать всем – подписать меня было хорошим решением.

"Динамо" – большой украинский клуб, где нас воспитывали с менталитетом победителя, поскольку мы ставили своей целью год за годом выигрывать титулы. В Венгрии так же, поэтому я могу полностью разделять цели "Фехервара", – рассказал Леднев.

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В статье: Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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Источник:
ФК "Фехервар"

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