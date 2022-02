Малиновский впервые за три игры попал в заявку Аталанты

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграет против "Кальяри".

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини включил Руслана Малиновского в заявку на эту игру.

Это случилось впервые за три поединка - встречу против "Венеции" украинский хавбек пропустил из-за дисквалификаци, а матчи с миланским "Интером" и римским "Лацио" пропустил, так как не прошел условия регламента чемпионата Италии насчет коронавируса.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний полузащитник принял участие в 23 поединках, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 голевые передачи.

