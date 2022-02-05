Малиновский впервые за три игры попал в заявку Аталанты
На поединок против "Кальяри"
Фото: atalanta.it
В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома сыграет против "Кальяри".
Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини включил Руслана Малиновского в заявку на эту игру.
Это случилось впервые за три поединка - встречу против "Венеции" украинский хавбек пропустил из-за дисквалификаци, а матчи с миланским "Интером" и римским "Лацио" пропустил, так как не прошел условия регламента чемпионата Италии насчет коронавируса.
В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний полузащитник принял участие в 23 поединках, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 голевые передачи.
???? I nostri convocati per #AtalantaCagliari!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 5, 2022
???? Here's our squad list for tomorrow!
Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/GA3Lh6Sf26
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