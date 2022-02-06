Швед оформил ассист и помог Мехелену победить
Уже 3-я голевая передача от Марьяна в этом сезоне
В рамках 26-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" дома в напряженном матче обыграл "Берсхот".
Вингер хозяев Мариан Швед принял участие во втором голе команды - на 18-й минуте встречи украинец оформил ассист на Уго Кейперс.
Эта результативная передача стала третьей для 24-летнего форварда в текущем сезоне. Швед в нынешнем розыграше Лиги Жюпиле сыграл в 17 поединках и записал на свой счет 1 гол.
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